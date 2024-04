Fux: Somos 11 ministros e fazemos as vezes de 20 mil magistrados

O ministro do STF também afirmou que o Brasil precisa efetivamente de uma "grande regulação" da IA. "A

União, Jorge Messias, e da conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Renata Gil.

Fux participou de uma mesa ao lado do procurador-geral da República, Paulo Gonet, do advogado-geral da

ministros, fazemos as vezes de 20 mil magistrados", afirmou Fux, na 10ª edição do Brasil Conference,

Corte do País. "Tudo hoje se empurra para o Supremo Tribunal Federal. ‘Ah, o processo... Quando é que

Em debate sobre o uso de inteligência artificial (IA) no sistema judiciário brasileiro, o ministro do

Antes da fala de Fux, Jorge Messias, da AGU, destacou a necessidade de se enfrentar questões básicas

de aplicação ética ao se avançar com o uso da inteligência artificial no judiciário do País. "Temos,

sim, questões éticas que precisam ser debatidas. Em que medida essa vigilância intrusiva, esse excesso

de automação, ele não levará a uma reprodução de padrões de injustiças, que são padrões históricos da

sociedade brasileira ainda mantém", afirmou o advogado-geral da União.

"Eu tenho uma aversão à possibilidade que a inteligência artificial seja preditiva no sentido de

definir o Estado de Direito, liberdade e a vida das pessoas. Por outro lado, também entendo que

devemos voltar os olhos para essa novidade", disse Fuz. "Imagina uma inteligência artificial

alimentada por vieses discriminatórios e que não obedecem direitos fundamentais", acrescentou.

Para Renata Gil, o nosso desafio, dentro desse contexto, é saber usar essas ferramentas. "Substituição

ao ser humano nunca vai acontecer. E [sobre a] preocupação com as discriminações, o ser humano atua

com preconceitos também quando ele julga. Então a máquina e o ser humano tem os mesmos problemas",

afirmou. Ela acrescentou que a inteligência artificial poderá atuar efetivamente no combate à

violência contra a mulher.