Eleição no Rio de Janeiro tem prefeito líder em pesquisas e alianças em construção; veja nomes

Nove pré-candidatos se colocam na disputa para o comando da prefeitura do Rio de Janeiro a seis meses das eleições municipais deste ano. O atual prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera as mais recentes pesquisas de intenção de voto sobre a corrida eleitoral e tem recebido acenos públicos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Do outro lado, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência(Abin).

Sem nomes competitivos, alianças partidárias ainda em construção e um candidato à reeleição em busca do quarto mandato na cadeira do Palácio da Cidade, a corrida pelo comando do Executivo municipal em 2024 ainda terá novos desdobramentos até o dia 15 de agosto, quanto termina o prazo de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral.

O diretório do PSOL no Rio definiu que o partido vai apresentar candidatura própria nas eleições para a prefeitura em 2024. O deputado federal Tarcísio Motta é o escolhido do partido e aparece em terceiro lugar nas pesquisas mais recentes.