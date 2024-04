PGR pede que STF investigue ameaça de Bivar a Rueda na disputa pelo União Brasil

O pedido de inquérito está no gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, que ainda não despachou. O caso está em sigilo.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar se o deputado federal Luciano Bivar (União-PE) ameaçou o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que o sucedeu na direção do partido.

Foi a defesa do próprio Rueda quem acionou o STF e pediu a investigação depois que um incêndio destruiu duas casas de sua família no litoral de Pernambuco no mês passado. Na época, Luciano Bivar negou relação com o episódio e disse ser vítima de "ilações".

Consultada pelo ministro, a PGR informou que é a favor da abertura do inquérito e pediu as primeiras diligências.

O União Brasil nasceu oficialmente em 2021, a partir da fusão entre o PSL e o DEM. Luciano Bivar, que já dirigia o PSL, permaneceu como presidente do novo partido. Em março, ele foi afastado do cargo, após a briga com Antônio Rueda virar caso de polícia. O ex-presidente ainda tentou cancelar a convenção partidária que coroou seu desafeto, mas não teve sucesso. Uma ala do União pede que Bivar seja expulso.