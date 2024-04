Lula defende lei Rouanet e volta a atacar Bolsonaro ao sancionar Sistema Nacional de Cultura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira, 4, a política de Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Quando a ignorância comandava o nosso País, falavam que artista era vagabundo", disse o presidente durante o evento de sanção ao projeto que institui o Sistema Nacional de Cultura (SNC).

O governo tem se referido ao sistema como o "SUS da Cultura", em referência ao Sistema Único de Saúde. No discurso, Lula saudou o SUS e comparou a importância do sistema com o novo instrumento de fomento à cultura. "Ninguém que vai poder acabar com a cultura do País" ao extinguir o Ministério da Cultura, como ocorreu durante a gestão Bolsonaro, disse o presidente.

O sistema existe desde 2012, mas ainda não estava regulamentado. A medida foi aprovada pelo Congresso em março e, desde então, aguardava o aval do presidente para entrar em vigor. A cerimônia para a sanção do dispositivo ocorreu no Teatro Luiz Mendonça, em Recife (PE), e contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB).