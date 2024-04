Confira quem foi e quem não foi à agenda de Lula no Ceará nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Iguatu (CE) nesta sexta-feira, no Centro-Sul cearense, em meio a panorama de tensão política do seu partido não somente em Fortaleza, mas também na cidade que visitou hoje. O chefe do Executivo vistoriou as obras da Ferrovia Transnordestina, em Iguatu. O encontro foi bastante disputado, ainda que tenha tido ausências, como a dos cinco pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins.

Mais informações ao vivo:

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não esteve presente. Embora PT e PDT caminhem juntos no apoio ao governo Lula em Brasília, seguem caminhos distintos no plano local. O PT terá candidatura própria de oposição na Capital. O ex-ministro Ciro Gomes e o ex-prefeito Roberto Cláudio, ambos pedetistas e aliados de Sarto, também não têm relação com os governos federal e estadual, razão pela qual estiveram ausentes.