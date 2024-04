Aldo Rebelo deixa PDT, vai para MDB e reduz chance de ser vice na chapa de Nunes

O secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo, deixou nesta sexta-feira, 5, o PDT e se filiou ao MDB, partido do prefeito Ricardo Nunes, que tentará a reeleição na disputa deste ano. Apesar de ele até então ser cotado e apto para ser vice do atual chefe do Poder Executivo, uma importante liderança da legenda disse que uma chapa puro sangue não ocorrerá.

"Tirou um pouco o foco (de o Rebelo ser vice). É muito difícil fazer chapa pura e nem queremos isso", afirmou a liderança emedebista ao Estadão.

A saída de Rebelo do PDT era dada como certa porque o partido deve apoiar Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O conflito com Boulos é antigo, desde a organização para Copa do Mundo de 2014, quando Rebelo era ministro dos Esportes do governo Dilma Rousseff. "Eu era um dos responsáveis pela organização da Copa do Mundo, e enfrentava grupos de vândalos e sabotadores ligados ao movimento 'Não vai ter Copa'. Boulos era um dos lideres desta ação", disse no começo deste ano.