O POVO News: Foragidos de Mossoró são recapturados após 50 dias, a 1.600 km de penitenciária

O POVO News: PF recaptura presos que fugiram da penitenciária de Mossoró Crédito: O POVO News

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 4. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre a recaptura dos dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ambos foram detidos pela Polícia Federal em Marabá, no estado do Pará, a 1.600 km do local de fuga. Assista ao vivo: O POVO News recebe o jornalista e especialista em Segurança Pública, Ricardo Moura, que discute o passo a passo da rota de fuga dos presos.