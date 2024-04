Gilmar diz a Moro que aproveite resto do mandato para estudar: "A biblioteca do Senado é excelente"

O senador Sergio Moro (União-PR) procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes em meio às investigações na Justiça Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). De acordo com interlocutores do ministro, Moro, que teme ter o mandato cassado e entrar na mira de uma possível ação penal que decorra das apurações do CNJ, procurou Mendes, em busca de ajuda, por meio do senador Wellington Fagundes (PL-MT), mas acabou ouvindo duras críticas. Dentre elas, a de que o senador precisa aproveitar o resto do mandato para estudar: “A biblioteca do Senado é excelente”.

O encontro entre o senador e o ministro ocorreu na última terça-feira, 2, e teve duração de uma hora.