Wajngarten, advogado de Bolsonaro, chama polícia após casal tentar invadir seu prédio

No vídeo , é possível ver que o casal desce de um carro e tenta entrar pelo portão do condomínio, que estava fechado. Em seguida, a mulher diz ao interfone que está hospedada no primeiro andar. O porteiro questiona que o morador não deixou avisado que teria visita e o casal, então, retorna ao carro e deixa o local.

Wajngarten costuma realizar reuniões políticas em seu apartamento. Na semana passada, o local foi palco de um almoço que teve a presença de Bolsonaro e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Fábio Wajngarten, assessor e advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acionou a Polícia Militar na madrugada de segunda-feira, 1º, após um casal tentar invadir o prédio em que ele mora no bairro Santa Cecília, em São Paulo. Um homem e uma mulher tentaram se passar por moradores, mas foram barrados pelo porteiro.

"Essa dupla amplamente conhecida pela polícia de SP tentou entrar no meu prédio na madrugada do dia 1/4. Estavam com 2 carros. Porteiro impediu a ação", escreveu Wajngarten nas redes sociais. Ao menos a mulher já teria sido presa por furto.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil investiga uma tentativa de furto. "Um advogado, de 47 anos, contou que dois carros estacionaram na porta do condomínio e que algumas pessoas haviam tentado entrar no local, chegando a simular que eram moradores. No entanto, não houve êxito na entrada. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Seccional (Centro)", disse a pasta, por meio de nota.