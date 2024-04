Lula: Tenho certeza que Anielle Franco não tem pretensão de disputar cargo político em 2024

O grupo político de Paes resiste à investida do partido de Lula. Da parte do PT, porém, além de Anielle, nomes potenciais para ocupar essa posição são Tainá de Paula (PT), atual secretária de Meio Ambiente de Paes, e o também secretário municipal, de Assistência Social, Adilson Pires (PT), que já foi vice de Paes entre 2013 e 2016.

Um quarto nome que surge nos bastidores é o de André Ceciliano, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), hoje secretário de Assuntos Federativos do ministério de Relações Institucionais.

Dentro do PT, são consideradas altas as chances de Paes se reeleger prefeito este ano, mas deixar o cargo para disputar o governo do estado em 2026, deixando a prefeitura para seu vice. Por isso, o teor estratégico da vaga de vice na chapa do atual prefeito do Rio.