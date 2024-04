No Dia da Mentira, STF divulga campanha de combate à desinformação

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou nesta segunda-feira, dia 1º de abril, conhecido como "dia da mentira", uma campanha de combate à desinformação. Em suas redes sociais, a Corte ressalta a importância de combater as fake news para garantir a democracia.

Com o objetivo de explicar o que é a desinformação e engajar a sociedade em seu combate, a primeira publicação do programa lembra o usuário de checar as fontes do conteúdo para confirmar sua veracidade e alerta: "na dúvida, não compartilhe!".

Em seis pontos, o STF reforça a importância de desconfiar de conteúdos compartilhados por fontes não confiáveis e recomenda a busca da informação em mais de um veículo de comunicação. Também pontua que é necessário ler todo o material e acreditar nas informações divulgadas por órgãos oficiais.