Ministro da Defesa diz que nova geração de militares "evitou ruptura democrática"

"A nova geração das Forças Armadas não é golpista. Graças a ela, não tivemos um novo golpe no Brasil", afirmou o ministro ao blog de Valdo Cruz, no G1. Múcio ainda disse que não é contra esclarecer o que houve nas duas décadas de ditadura, sem, no entanto, que haja “ ‘revanchismo’ ou clima de conflito com a atuação geração de militares”.

O ministro da Defesa, José Múcio , afirmou que, ao contrário dos antecessores, a nova geração de militares brasileiros foi responsável por impedir um golpe de estado no País . Titular se referia, especialmente, aos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Freire Gomes e da Aeronáutica, Baptista Júnior, que alegaram terem sido contrários às tentativas de golpe propostas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Apesar da defesa de legalismo das Forças Armadas, defendida por Lula e Múcio, no próprio depoimento de Freire Gomes e Baptista Júnior, é afirmado que o comandante da Marinha, Almir Garnier, teria aderido a ideia golpista supostamente levantada durante o Governo Bolsonaro, colocando as tropas à disposição.

A declaração foi dada justamente no dia em que o golpe militar brasileiro completa 60 anos : esta segunda-feira, 1º. O posicionamento oficial do Governo Lula foi de não autorizar qualquer ato público em alusão ao marco inicial da ditadura militar brasileira. A medida gerou críticas de entidades dos direitos humanos, historiadores e políticos.

O posicionamento de Lula seria uma estratégia para uma aproximação com os militares, grupo fortemente atrelado ao ex-presidente Bolsonaro. Há uma tensão para manter estável a relação do Planalto com o Exército.

Auxiliares do presidente ainda consideram o veto como uma mensagem para Tomás Paiva, atual comandante do Exército. O general teria conseguido “acalmar ânimos” no período pós-8 de janeiro. Ele também teria garantido que não haveria manifestações em alusão ao golpe por parte dos militares.

Ministros se posicionam no marco inicial do golpe militar, apesar do veto de Lula

Mesmo com o veto do presidente, sete ministros do Governo se posicionaram em prol da memória da ditadura, relembrando e repudiando a repressão do período.

Dentre eles, o cearense Camilo Santana, da Educação, escreveu: "Lembramos e repudiamos a ditadura militar, para que ela nunca mais se repita. A mancha deixada por toda dor causada jamais se apagará. Viva a democracia, que tem para nós um valor inestimável".