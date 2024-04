Governo Lula emite parecer jurídico à ONU que embasa eventual vinda de Putin ao Brasil

Lula critica impedimento de candidatura da oposição na Venezuela Crédito: Carlos Holanda

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) produziu parecer jurídico que autoriza a visita do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Brasil. O mandatário russo é alvo de um mandado internacional de prisão. O documento foi enviado à Organização das Nações Unidas, a ONU, que se dedica à elaboração de uma normativa sobre imunidade de jurisdição que beneficie chefes de Estado. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mecanismo assegura que chefes de estado e outras autoridades não sejam processadas ou alcançadas por ações judiciais vigentes em países nos quais estiverem em visita. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

O Tribunal de Haia não tem poder de polícia, razão pela qual não tem incumbência de prender, após expedido mandado de prisão, é dos Estados signatários da existência do tribunal. O País, então, em tese estaria obrigado a prender Putin caso aterrissasse em solo brasileiro, realidade considerada incogitável. A cúpula do G-20 será realizada no Rio de Janeiro neste ano, em 18 e 19 de novembro. O encontro no Brasil A reunião dos ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G-20 presidida pelo Brasil terminou, ao final de março, em São Paulo, sem um comunicado conjunto, em razão da falta de consenso sobre a questão geopolítica, que envolve os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza. "Havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis como geopolítica fossem debatidos no encontro de chanceleres", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No entanto, na reunião realizada no Rio de Janeiro na semana passada, não houve consenso. O chamado "communiqué", muito usado em tratativas internacionais, é publicado ao final de eventos multilaterais e tem o objetivo de explicitar consensos entre os países que participam dos encontros. Haddad disse que a reunião chegou a um consenso nos temas financeiros. Com dois pilares da tributação internacional, construídos na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a serem concluídos até o fim do ano, Haddad disse que o Brasil tomou a iniciativa de colocar em debate um terceiro: a fixação de uma alíquota mínima sobre a riqueza mundial. "Temos condição de buscar maior justiça tributária no mundo."

Palavra-chave A divergência em torno de uma palavra não permitiu que a reunião de autoridades monetárias de todo o mundo terminasse com um comunicado conjunto. Segundo apurou a reportagem, o impasse ocorreu no trecho "war on Ukraine" (guerra sobre a Ucrânia) ou "war in Ukraine" (guerra na Ucrânia). A Rússia defendia a última expressão enquanto os países mais ricos ocidentais do bloco brigaram pela primeira. As economias mais desenvolvidas também não queriam mencionar Israel no conflito com o Hamas, e defendiam que houvesse uma citação apenas à crise em Gaza. "Chegou uma hora em que o impasse era tão pequeno que dizia respeito a uma palavra", afirmou o ministro, que não revelou qual era o termo. No entanto, reconheceu Haddad, "chega uma hora que a reunião termina". Haddad não citou quem estava irredutível.