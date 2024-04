Gilmar Mendes: É necessário relembrar golpe de 1964 para que 'jamais se repita'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse em seu perfil no X (antigo Twitter) ser necessário recordar o golpe de 1964, que levou os militares ao comando do País, para que as violências cometidas não se repitam.

"A luta contra o abuso de poder é também a luta da memória contra o esquecimento. Hoje e sempre, é preciso recordar o golpe de 1º de abril de 1964 e suas gravosas consequências para o desenvolvimento institucional do Brasil. É fundamental que, ao registrarmos a passagem dessas seis décadas, rememoremos as violências e as violações cometidas, a fim de que tal estado de coisas jamais se repita. Ditadura nunca mais", afirmou o magistrado.

Também nesta segunda-feira, 1º, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, lembrou do golpe militar. "Na vida é preciso olhar para a frente e virar a página. mas sem arrancá-la da história", disse, recomendando um artigo de sua autoria: "Na parte I do artigo abaixo, narro o período histórico que começar com o golpe de 1964, passa pelo AI-5, os anos de chumbo e o ocaso do regime militar, com a Constituinte", afirmou ele.