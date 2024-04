Bolsonaro manda aliados deixarem palanque em evento com Jorginho Mello em Baneário Camboriú

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou no último sábado, 30, e mandou aliados políticos descerem do palanque onde estava prestes a fazer um discurso para apoiadores. "Quem não tem mandato, até o meu segurança, pode descer", disse após a execução do Hino Nacional. A cena ocorreu na Avenida Atlântica, a principal de Balneário Camboriú (SC), no litoral catarinense. Segundo o ex-presidente, havia muita gente no palco, o que atrapalhava a visão do público.

"Vamos descer todo mundo aí. Quem é candidato a qualquer coisa, desce, não é comício político", emendando, em seguida, que um evento do tipo ainda será organizado por ele na cidade para as eleições municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da "reorganização", ficaram no palco cerca de 12 pessoas, incluindo o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL).