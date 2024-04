Moro será julgado pelo TRE do Paraná nesta semana; veja detalhes

No processo, Moro pode ter o mandato cassado e ficar inelegível pelo período de oito anos. As ações que pesa sobre o ex-juiz da Operação Lava Jato são encabeçadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, composta pelas legendas PT, PV e PCdoB.

Começa nesta segunda-feira, 1º, o julgamento do senador Sérgio Moro (União Brasil - PR) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba é acusado de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

O Tribunal reservou três sessões para análise do caso. Com isso, o processo ainda deve passar pela sessão da quarta-feira, 3, e encerrar numa terceira rodada, em 8 de abril.

Depois de ser adiado duas vezes, o julgamento desta segunda-feira tem previsão de início a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo no canal do TRE-PR, no YouTube .

O processo aponta que tanto os gastos como a estrutura da pré-campanha à presidente do Brasil foram "desproporcionais" e renderam ao então candidato uma vantagem decisiva sobre os demais postulantes ao Senado do Paraná.

Além disso, o total dos investimentos realizados durante as pré-campanhas, combinado com os custos incorridos na candidatura ao Senado, excederia o limite estabelecido.

Ao todo, o TRE-PR é composto por sete magistrados. Com quatro votos a favor da condenação, Moro será cassado. A perda do mandato, no entanto, não é imediata. O caso seguirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dará o veredito sobre a punição ao ex-juiz.

Caso o TSE mantenha decisão desfavorável ao parlamentar, eleições suplementares serão convocadas para eleger um novo senador que representará o Paraná até 2030.

A defesa de Moro, por sua vez, alega que a arrecadação de recursos e as despesas na pré-campanha não precisam ser submetidas às prestações de contas eleitorais.

Em depoimento ao Tribunal paranaense, no último dezembro, o senador disse que as alegações dos partidos devem ser "descartadas". Conforme o parlamentar, elas não comprovam abuso de poder econômico na campanha.

"Sociedade pode esperar transparência", diz presidente do TRE-PR

Empossado presidente do TRE-PR no início de março, o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson disse ao Estadão que os votos do Tribunal serão transparentes e "não há qualquer possibilidade de receio da sociedade" sobre suposta politização do processo.

Ele também explicou que o julgamento não terá a Operação Lava Jato como plano de fundo.

“Está tendo muita... não sei se é má-fé ou desconhecimento, de abordagem da questão. O que quero deixar bem claro é que a sociedade pode esperar transparência. Vai ser um processo transparente e feito como exige a Constituição Federal. Não há qualquer possibilidade de receio da sociedade, vai ser feito um julgamento conforme a tradição aqui do TRE”, afirmou o presidente da Corte.

De acordo com o regimento interno do TRE-PR, caso um magistrado peça a revisão dos autos, a apreciação será suspensa por dez dias, com a pauta sendo colocada na sessão seguinte ao término do prazo. Além disso, o pedido pode ser prorrogado por igual período.

Um dos adiamentos do julgamento foi motivado pela aposentadoria do juiz Thiago Paiva dos Santos, no final do ano passado.

Conforme determina a legislação eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou para compor o Tribunal o juiz José Rodrigo Sade, nas vésperas da apreciação do caso do senador, a partir de uma lista tríplice.



Quando era juiz da 13ª Vara de Curitiba, Moro condenou, em 2017, Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sentenças anuladas em 2021. No comando do Palácio do Planalto, o presidente externou em alguns momentos que ainda possuía rusgas com Moro.

Em março de 2021, a Polícia Federal descobriu um plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para atacar o ex-juiz. Na época, Lula disse que o caso seria uma "armação" de Moro.

