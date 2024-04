MPCE cobra condenação de secretário municipal por manter supostos funcionários fantasmas

O Ministério Público do Ceará (MPCE) cobra a condenação do atual secretário de Educação de Morada Nova e dois supostos funcionários fantasmas. Por meio da 1ª Promotoria de Justiça do Município, uma ação civil pública foi ajuizada no domingo, 24, por ato de improbidade administrativa.

Conforme consta no portal da Prefeitura, o atual titular da Educação na cidade é Edilson Santiago de Oliveira. De acordo com apuração do órgão ministerial, o secretário sabia que ambos os servidores comissionados estariam recebendo salários sem atuar na pasta municipal. Os funcionários teriam recebido cerca de R$ 134 mil.