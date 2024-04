Constituição não autoriza que presidente recorra à Forças Armadas contra outros poderes, diz Fux

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou também que a Lei não concede às Forças Armadas a atribuição de moderadores em eventuais conflitos entre Judiciário, Legislativo e Executivo

Para Luiz Fux, o poder das Forças Armadas é limitado e se exclui da interpretação constitucional de que tenha permissão para agir e possa ser utilizada para "indevidas intromissões" no funcionamento da independência dos Poderes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou em plenário virtual nesta sexta-feira, 29, o julgamento que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e a hierarquia da instituição militar frente aos Três Poderes. Os ministros têm até o dia 8 de abril para registrar seus votos no sistema. O relator do caso, Luiz Fux, já deu o seu voto nesta manhã, afirmando que Constituição não permite ruptura democrática.

Até o fim da análise, o julgamento pode ser suspenso por pedido de vista ou para que seja discutido no plenário físico.

De acordo com o relator, o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e ordem serve ao enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna, embora não se limite às hipóteses de intervenção federal e de estado de defesa e sítio.

Para ele, a Constituição não autoriza que o presidente da República recorra às Forças Armadas contra os outros dois Poderes - Congresso e Supremo -, bem como não concede aos militares a atribuição de moderar eventuais conflitos entre Executivo, Legislativo e Judiciário.

"Qualquer instituição que pretenda tomar o poder, seja qual for a intenção declarada, fora da democracia representativa ou mediante seu gradual desfazimento interno, age contra o texto e o espírito da Constituição", disse o ministro em seu voto, acrescentando ser urgente "constranger interpretações perigosas que permitam a deturpação do texto constitucional e de seus pilares e ameacem o Estado Democrático de Direito".

O presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o relator da ação, Luiz Fux, sobre os limites da atuação das Forças Armadas, votando contra a possibilidade de uma "intervenção militar constitucional".

Ação que regula trabalho das Forças Armadas

A ação foi apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 2020, questionando pontos da lei de 1999 que regula o emprego das Forças, como, por exemplo, as atribuições do presidente da República frente ao pedido do uso das Forças pelos demais Poderes.

O pedido para que a Corte analise a questão tem como pano de fundo declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores com interpretações sobre o artigo 142 da Constituição, que, segundo eles, permitiria aos Poderes pedir intervenção militar em casos necessários para o restabelecimento da ordem.