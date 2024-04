Democracia e militares são tema de série de debates em Fortaleza; veja como participar

As programações são abertas e gratuitas, com entrega de certificado de participação

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) organizará série de debates com o tema “Militares e Democracia: 60 anos de 1964”. Serão cinco dias de programação, com mesas-redondas, exposição e palestra sobre o assunto, entre os dias 1º e 5 de abril.

O evento, gratuito e aberto ao público, também é organizado pelo o Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas (GTeIa), o Grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-TERCOA) e o Museu da Fotografia. Os participantes receberão certificado de participação. As inscrições podem ser feitas nos links abaixo.

As programações serão realizadas via YouTube ou Microsoft Teams, à exceção da exposição "Imagens que Ardem", no dia 4 de abril, às 18 horas. A programação ocorre na sede da Esmec, na Rua Maranhão do Vale 70, no bairro Edson Queiroz.