Alexandre de Moraes recusa devolução de passaporte de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O magistrado acatou parecer da Procuradoria Geral da República (PGR), que se manifestou contra a devolução. O documento foi apreendido durante a operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal (PF) sob autorização do próprio Moraes.

A defesa de Jair Bolsonaro havia solicitado a devolução do passaporte a Moraes, de modo que ele pudesse viajar a Israel. No pedido, Bolsonaro anexou um convite ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que o ex-presidente visite Israel entre os dias 14 e 18 de maio.

Bolsonaro esteve dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília: de 12 a 14 de fevereiro, conforme revelou o jornal americano New York Times. O país é governado por Viktor Orbán, ultradireitista de corte autocrático. Nesta quarta-feira, 27, O POVO conversou (leia aqui) com dois advogados criminalistas sobre o tema. Ambos consideraram possível a prisão preventiva de Bolsonaro como consequência da estadia no posto húngaro.