O POVO News: Bolsonaro pede a Moraes devolução de passaporte para viajar a Israel

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a iniciativa do ministro Alexandre de Moraes em estabelecer o prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria no Brasil.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ministro Alexandre de Moraes, solicitando a liberação do passaporte do cliente, que está detido desde fevereiro . A petição ocorre para que Bolsonaro vá à Israel a convite do primeiro-ministro do país.

A edição comenta sobre a decisão da Justiça em tornar réu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil. O líder francês chegou à Brasília nesta quinta-feira, 28, para cumprir agendas no Palácio do Planalto e no Congresso.



Além disso, a edição explica as críticas que o petista têm recebido por não se manifestar sobre os 60 anos do Golpe Militar no Brasil. As queixas partiram de integrantes do PT durante reunião interna nesta terça-feira, 26.