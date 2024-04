Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citado no caso de Marielle

Comandante do Exército, general Tomás Paiva Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

A movimentação já estava determinada, mas Paiva ligou para o ministro a fim de saber se havia alguma pendência de Nunes na investigação, que poderia fazê-lo permanecer no Rio de Janeiro para dar explicações. Moraes teria respondido que não. Na época do crime que vitimou Marielle, Nunes era secretário de Segurança Pública do Rio. Foi ele quem assinou a nomeação do delegado Rivaldo Barbosa para assumir a Polícia Civil um dia após o assassinato. Barbosa, por sua vez, é acusado de acobertar os envolvidos. Na época, a Secretaria de Segurança Púbica do Rio estava sob intervenção federal. Depois da Polícia Federal desvendar os mandantes, Nunes assumiu a responsabilidade pela nomeação de Rivaldo. Segundo ele, o colega era uma escolha lógica porque comandava a delegacia de homicídios e havia resolvido casos importantes.