O POVO News: veja explicação que Bolsonaro deu a Moraes sobre estadia em embaixada

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 27. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o posicionamento da defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) acerca da hospedagem do político na embaixada da Hungria. Os advogados afirmaram que os esclarecimentos sobre o caso foram entregues eletronicamente ao ministro Alexandre de Moraes . Os detalhes do documento você acompanha no programa.

O episódio detalha a iniciativa de agentes da Polícia Federal (PF) em traçar um calendário para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à prisão por tentativa de golpe de Estado. De acordo com o cronograma planejado pelos policiais, Bolsonaro poderia ser condenado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda ao fim deste ano, em dezembro.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute os ataques sofridos pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, durante visita do presidente da França, Emmanuel Macrom, ao Pará. As críticas surgiram após Janja publicar um vídeo bebendo suco de bacuri. A oposição considerou a conduta da primeira-dama como "ostentação".

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Guilherme Gonsalves.