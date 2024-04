Moraes dá mais 60 dias à PF para analisar material apreendido no Caso Marielle

O prazo foi concedido no último dia 23 para que os investigadores produzissem mais provas para anexar ao relatório final

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu mais 60 dias para a Polícia Federal analisar o material apreendido durante a operação que prendeu os supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol), do Rio de Janeiro, e do motorisrta Anderson Gomes.

Os 60 dias foram concedidos no último dia 23 para que os investigadores produzissem mais provas para anexar ao relatório final. A concessão do prazo foi dada sem que houvesse solicitação.

De acordo com O Globo, a Procuradoria Geral da República troca informações com o delegado responsável pelo caso a fim de aprofundar a apuração da PF.