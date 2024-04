Grupo Parlamentar Brasil-Hungria critica governo Lula por convocação a embaixador

O Grupo Parlamentar Brasil-Hungria da Câmara criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva por convocar o embaixador húngaro Miklós Halmai para esclarecimentos sobre a estada do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada do país europeu, em Brasília. Em nota, o presidente do grupo, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), argumenta que a postura do Itamaraty infringe "os princípios de respeito à soberania e à autonomia diplomática". "Atos que questionam a autonomia das representações diplomáticas estrangeiras em nosso País podem afetar negativamente as relações bilaterais", afirma Gaspar. O deputado reitera que a prerrogativa das Embaixadas dispensa a "prestação de contas ao governo do país anfitrião". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Bolsonaro estava fora do alcance da Justiça

Em 8 de fevereiro, Bolsonaro e aliados próximos foram alvos da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A corporação apura uma possível tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na ocasião, o ex-presidente teve que entregar seu passaporte às autoridades. Na semana seguinte, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, Bolsonaro se hospedou na embaixada húngara, conforme revelado pelo jornal americano The New York Times. Durante esse período, na prática, o ex-presidente estava fora do alcance dos oficiais de justiça brasileiros. Se alguma medida cautelar tivesse sido expedida - um mandado de prisão preventiva, por exemplo -, a determinação não surtiria efeito, pois embaixadas são consideradas invioláveis. O que dizem os envolvidos