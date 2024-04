Bolsonaro pode ser preso por hospedagem na embaixada da Hungria? Entenda

O caso da embaixada foi revelado pelo jornal The New York Times, dos Estados Unidos, nessa segunda-feira, 25. A Hungria é dirigida por Victor Orbán, primeiro-ministro de extrema-direita de corte autoritário que tem afinidade ideológica com o ex-mandatário brasileiro.

Bolsonaro se deslocou para a embaixada quatro dias após ter o passaporte apreendido por determinação de Moraes, relator dos inquéritos que o investigam pela tentativa frustrada de se manter na Presidência do Brasil por meio de um golpe de estado. O ultradireitista brasileiro perdeu a eleição presidencial de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente do País.

A permanência por dois dias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na embaixada da Hungria, em Brasília, pode suscitar a adoção de medidas preventivas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes . A mais severa delas é a prisão em caráter preventivo, se se entender que ele buscou abrigo na embaixada em razão da inviolabilidade daquele lugar, num modo de evitar ser preso. Outras, conforme advogado consultado por O POVO , envolvem proibição de frequentar lugares e até mesmo o uso de tornozeleiras.

O artigo 9º do mesmo tratado, entretanto, afirma que o Estado acreditador poderá a qualquer momento e sem justificar a decisão notificar o Estado acreditante — a Hungria — que o chefe da missão ou qualquer outro membro daquela diplomacia é "persona no grata" no País. Qual é a consequência prática de ser "persona non grata"?

Conforme o 22º artigo da Convenção sobre Relações Diplomáticas, celebrada em Viena (Austria), em 18 de Abril de 1961 , embaixadas são locais invioláveis, isto é, os agentes do Estado acreditador — o Brasil, no caso — não poderão neles penetrar sem o consentimento do chefe de missão. O chefe da missão húngara no Brasil é o embaixador Miklos Tamás Hamal.

"Eu não vou te responder porque tem muita senhora aqui. Não há crime nenhum isso. Por ventura dormir na embaixada, conversar com embaixador, tem algum crime nisso? Tenha santa paciência, chega de perseguir, pessoal. Quer perguntar da baleia? Vamos falar da Marielle Franco. Eu passei seis anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. Acabou o assunto agora? Vamos falar dos móveis do Alvorada?", disse Bolsonaro ao sair do evento no Teatro Municipal de São Paulo que concedeu o título de cidadã paulistana para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro .

"O Estado acreditante, conforme o caso, retirará a pessoa em questão ou dará por terminadas as suas funções na missão. Uma pessoa poderá ser declarada non grata ou não aceitável mesmo antes de chegar ao território do Estado acreditador. Se o Estado acreditante se recusar a cumprir, ou não cumpre dentro de um prazo razoável, as obrigações que lhe incumbem nos termos do parágrafo 1 deste artigo, o Estado

acreditador poderá recusar-se a reconhecer tal pessoa como membro da missão", diz o artigo 9º do aC

Ao O POVO, o advogado criminalista João Marcelo Pedrosa qualifica a estadia do ex-presidente na embaixada da Hungria como "fato inusitado na história da República". Ele destaca que o deslocamento do ex-presidente ao posto húngaro em terras brasileiras sugere o desenrolar de uma tratativa de pedido de asilo político, sobretudo após a retenção do passaporte dele pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"A mera possibilidade de evitar eventual prisão preventiva, com a imunidade territorial diplomática estrangeira, já seria motivo suficiente, segundo a legislação processual vigente, para o enquadrar o fato como uma tentativa de frustração da aplicação da lei penal", analisa Pedrosa.

A prisão preventiva é mais extrema das medidas penais cautelares presentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme o advogado, ainda que o Supremo possa entender que os requisitos para prendê-lo preventivamente não estão postos, "é inconteste que este fato certamente ensejará a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, invasivas e mais abrangentes em desfavor do ex-presidente, como a proibição de acesso ou de frequentar certos lugares e ainda o uso de tornozeleira eletrônica", explica Pedrosa. "Caso venha a descumprir novas medidas cautelares diversas da prisão, não restará outra alternativa senão a imposição da prisão preventiva por tempo indeterminado", complementa o advogado com mais de 20 anos na área criminal.

Ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da seccional cearense da OAB e colunista do O POVO+, o advogado Hélio Leitão afirma que a Bolsonaro já haviam sido impostas medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entre as quais a apreensão do passaporte.

"Isto porque havia fundado receio de que pudesse ele se furtar à aplicação da lei penal. Ao buscar refúgio em embaixada de país estrangeiro com cujo primeiro-ministro mantém afinidades ideológicas, temendo a decretação de sua prisão, tornando-se assim inalcançável ao braço do pode judiciário brasileiro, por força da inviolabilidade conferida àquele espaço pela Convenção de Viena, desvela o ex-presidente que persiste firme no propósito de não se submeter aos ditames da justiça brasileira, o que recomenda a adoção de medida extrema da prisão preventiva como único meio a assegurar o império da justiça.”