RealTime Big Data: Paes lidera intenções de voto na disputa pela prefeitura do Rio

A sete meses das eleições municipais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pré-candidato à reeleição, aparece com 40% das intenções de voto em pesquisa do instituto RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira, 26. O índice é igual a soma dos porcentuais dos outros cinco pré-candidatos mais bem colocados na disputa após o atual chefe do Executivo carioca.

De acordo com a pesquisa estimulada - quando os nomes dos candidatos são citados no questionário -, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece em seguida, com 13% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do Rio.

O terceiro colocado é o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 9% das intenções de voto. Na sequência, aparece a deputada estadual Martha Rocha (PDT), com 8%. Otoni de Paula (MDB) tem 6% e Rodrigo Amorim (União), 4%. Pedro Duarte (Novo) e Cyro Garcia (PSTU) têm 2% de preferência de votos cada, enquanto Marcelo Queiroz (PP), 1%. Outros 7% responderam que votariam nulo ou branco e 8% não souberam ou não quiseram responder ao levantamento. A margem de erro é de três pontos percentuais.