Prisão de Chiquinho Brazão: Lira vai seguir rito, nem atrasar, nem apressar, diz Guimarães

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), disse nesta terça-feira, 26, que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não deve "atrasar, nem apressar" a tramitação do processo que trata da prisão do deputado Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ).

"Lira vai seguir o rito, nem atrasar, nem apressar", disse Guimarães rapidamente à imprensa após reunião de líderes da Câmara na residência oficial da Câmara.

O presidente da Câmara deve dar uma entrevista coletiva em instantes no Congresso para se posicionar sobre o processo envolvendo Chiquinho Brazão.