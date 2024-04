PF ouve hoje pai de Mauro Cid, suspeito no caso das joias

A oitiva ocorre três dias depois de Mauro Cid (filho) ter sido preso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele mantinha um acordo de delação premiada com a Polícia e ajudava nas investigações que envolviam Bolsonaro. No entanto, após o vazamento de áudios em que acusava a PF de induzir respostas e o ministro Alexandre de Moraes de ter uma sentença prévia, o ex-ajudante de ordens foi convidado a prestar esclarecimentos e acabou detido.

O general da reserva do Exército, Mauro Lourena Cid , pai do tenente-coronel Mauro Cid, será ouvido hoje pela Polícia Federal . Militar é suspeito de estar envolvido na venda ilegal de joias sauditas presenteadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O depoimento está previsto para às 14h.

Segundo a defesa do tenente-coronel, o depoimento de Mauro Lourena Cid estava marcado antes dos dois acontecimentos: vazamento dos áudios e prisão do filho.

Na época, Mauro Lourena trabalhava no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami. De acordo a PF, ele recebia os valores dos presentes renegociados em sua conta bancária.

Seu envolvimento sugriu após o rosto do general ter aparecido no reflexo de uma foto usada como negociação de esculturas recebidas pelo Governo. Segundo a PF, a imagem serviria como forma de avaliação do valor do item em lojas especializadas. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão na operação "Lucas 12:2", deflagrada em agosto de 2023.