O POVO News: Moraes dá 48h para Bolsonaro esclarecer caso de embaixada

A edição também fala sobre a visita do presidente da França Emmanuel Macrom ao Brasil e sobre os desdobramentos do caso Marielle Franco

Seguindo a mesma linha, o episódio conversa com analista de Política Internacional, Vladimir Feijó , que comenta quais os vínculos de Bolsonaro com o primeiro-ministro da embaixada húngara, Viktor Orbán.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a determinação dada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O magistrado estabeleceu um prazo de 48 horas para que Bolsonaro preste esclarecimentos sobre a estadia dele na embaixada da Hungria.

A edição comenta sobre os desdobramentos do caso Marielle Franco. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado analisou, nesta terça-feira, 26, um ofício do Supremo Tribunal Federal (STF) que comunica a prisão de Chiquinho Brazão, um dos suspeitos de mandar matar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. O deputado Darci de Matos (PSD-SC) defendeu manter a prisão de Chiquinho.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a viagem do petista a Belém, onde vai se encontrar com o presidente da França, Emmanuel Macron, que chega ao Brasil hoje. Os dois líderes visitarão as comunidades indígenas.



Além disso, a edição explica a reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e com presidentes do Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, no intuito de reduzir as dívidas com a União.