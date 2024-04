Moraes valida mais 21 acordos da PGR com acusados do 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou mais 21 acordos de não persecução penal fechados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) com denunciados por participação nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

"Na presente hipótese, o acordo de não persecução penal é medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime", escreveu o ministro.

Com a nova leva, já são 102 acordos de não persecução do 8 de Janeiro chancelados pelo STF.