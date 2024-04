Brasil manifesta pela 1ª vez 'preocupação' sobre eleições na Venezuela

O governo brasileiro declarou, nesta terça-feira (26), que acompanha com "preocupação" o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela depois que a coalizão opositora foi impedida de inscrever sua candidata. Foi a primeira manifestação do governo brasileiro contra as restrições a opositores na Venezuela. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem alinhamento histórico com o chavismo

"O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país", declarou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores, que até agora havia se mantido à margem das críticas contra o pleito no país vizinho.

O prazo de inscrição dos candidatos para as eleições de 28 de julho terminou à meia-noite de segunda, sem que a Plataforma Unitária Democrática (PUD), principal força de oposição ao presidente Nicolás Maduro, tenha conseguido registrar sua postulante.