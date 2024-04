Zero surpresa que Bolsonaro seja um fugitivo confesso, diz Padilha

Em entrevista à imprensa após sessão solene de 200 anos do Senado, Padilha repetiu algumas vezes que o ex-presidente é um "fugitivo confesso".

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 25, ter "zero surpresa" quanto à notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou duas noites na Embaixada da Hungria em Brasília.

Em entrevista à imprensa após sessão solene de 200 anos do Senado, Padilha repetiu algumas vezes que o ex-presidente é um "fugitivo confesso".

O ministro afirmou que as imagens, divulgadas nesta terça pelo jornal The New York Times, "só reforçam que Bolsonaro é um fugitivo confesso".