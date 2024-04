PF vê crime político e prende deputado e irmão, suspeitos da morte de Marielle

Seis anos após o assassinato de Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, três investigados foram presos neste domingo, 24, por suspeita de envolvimento na tentativa de mandar matar a vereadora do Rio de Janeiro. As prisões do deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), de seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa - responsável por parte das investigações do caso no âmbito estadual - representam o avanço mais significativo da apuração até aqui. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos por determinação do ministro Alexandre de Moras, do Supremo Tribunal Federal (STF), diante de relatório da Polícia Federal (PF) que apontou crime político, motivado pelo fato de Marielle contrariar interesses da milícia e a grilagem de terras na zona oeste do Rio.

O inquérito revelou detalhes do funcionamento de uma rede de autoridades públicas suspeitas de estar por trás do crime praticado em 14 de março de 2018. Em entrevista concedida na tarde de ontem, após ler o relatório de 479 páginas da PF, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a investigação e a prisão dos possíveis mandantes é um "triunfo expressivo do Estado brasileiro". Ele alertou que as apurações relatam o "modus operandi da milícia no Rio" e o "entrelaçamento com os órgãos públicos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Domingos Brazão, hoje conselheiro, já foi deputado estadual; Chiquinho é parlamentar federal, e Rivaldo era o chefe da Polícia Civil do Estado na época do crime. Os três foram levados ontem de avião para presídios diferentes em Brasília.