Marielle: defesas de Brazão e Rivaldo negam relação com o assassinato

A defesa de Domingos Brazão negou o envolvimento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ). Segundo o advogado Ubiratan Guedes, Domingos "nunca teve nenhuma ligação" com a parlamentar.

"Não procede essa imputação. Ele não conhecia a Marielle. Agora, cabe à defesa provar que ele é inocente. Estamos surpresos. Nunca teve nenhuma ligação com a Marielle", afirmou o advogado, neste domingo, 24, na Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o Tribunal de Contas do Estado do Rio informou apenas que a PF chegou à sede da Corte ontem para cumprir mandado de busca e apreensão no gabinete de Domingos Brazão e que está contribuindo com as investigações.