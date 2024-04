Especialista diz que é possível pedido de prisão preventiva de Bolsonaro

Questionado sobre a possibilidade de medidas mais graves frente ao episódio revelado por imagens de câmeras de segurança obtidas pelo The New York Times, Luiz Philipe contou que seria “possível, sim, rever a situação em que ele está hoje de liberdade".

E seguiu: "Hoje ele só tem uma restrição de passaporte, de manter comunicações com os investigados, mas essa revelação do The New York Times pode ser considerada grave pela investigação e pode ser, sim, ser pedida a prisão preventiva dele. E aí, ele não poderia mais se locomover dentro do país, teria que ficar aguardando dentro de um presídio".

Apesar das imagens na embaixada, Oliveira entende que "não existe uma prova contundente". "A gente teria esse indício de que, talvez, ele tenha pedido asilo, mas, realmente, assim, não existe uma prova contundente. Teria que ter outras formalidades, de repente, algum depoimento de alguém, um testemunho", ponderou.