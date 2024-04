Chefe da polícia Civil na época do crime é preso; investigação vê obstrução

A investigação da Polícia Federal sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) aponta evidências de obstrução da apuração na própria Delegacia de Homicídios do Rio. De acordo com o inquérito, a sabotagem ocorreu "mediante ajuste prévio dos autores intelectuais com o então responsável pela apuração de todos os homicídios ocorridos no Rio", o delegado e ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa. O advogado Alexandre Dumans, que representa Rivaldo Barbosa, negou a participação dele no crime. Segundo a PF, policiais foram negligentes em quatro situações: na hora de recolher as imagens das câmeras de segurança do local do crime; no desaparecimento do celular apreendido do suposto responsável por clonar o veículo usado nas execuções; na ausência de informações substanciais sobre busca e apreensão em uma empresa de um sócio dos Brazão; e na Operação Nevoeiro, que teria sido obstruída para "proteger contraventores". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a PF, Rivaldo Barbosa é suspeito de receber dinheiro para deixar de apurar homicídios cometidos pelo crime organizado no Estado. "Existia um sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias para as delegacias. A DH (Delegacia de Homicídios), por exemplo, recebia mensalmente em torno de R$ 60 mil/R$ 80 mil", disse a PF.

'Carta-branca' O delegado foi citado na delação de Ronnie Lessa. Segundo ele, Rivaldo Barbosa fez uma exigência: a de não matar a vereadora nas proximidades da Câmara Municipal. O objetivo seria afastar a hipótese de crime político. Lessa relatou ainda que Domingos Brazão "deixou claro que ele (Rivaldo Barbosa) é a carta-branca para o crime". Depois do crime, Rivaldo Barbosa se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas. "Ele falou que era questão de honra elucidar esse caso", disse a mãe de Marielle, Marinete da Silva, em entrevista à GloboNews, ontem. "A maior surpresa foi o nome do Rivaldo. Minha filha confiava nele."