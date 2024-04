Caso Marielle: Câmara deve votar prisão de Chiquinho Brazão nos próximos dias

Câmara dos Deputados deverá ser chamada a se posicionar sobre a prisão de Chiquinho Brazão no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados deve se reunir em breve para um posicionamento sobre a prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol), no Rio de Janeiro, em 2018. Como Chiquinho é parlamentar com mandato, o trâmite reserva ao Legislativo a incumbência de definir se mantém ou se revoga a detenção, consolidada em operação que teve o aval do Supremo Tribunal Federal (STF). Após as prisões no domingo, 24, cabe ao STF comunicar à Câmara sobre o fato em até 24 horas. A presidência da Casa deve marcar dia e horário para apreciação do tema. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É esperado que a votação ocorra nesta semana ou, no mais tardar, na próxima. Na prática, todos os deputados têm direito ao voto, em votação aberta e nominal. Para manter a prisão é necessário ter "maioria absoluta", portanto, um mínimo de 257 votos.

A defesa do parlamentar tem direito ainda a falar por até três vezes durante a análise do caso, sendo destinado um tempo de 15 minutos por vez. A defesa se manifesta antes da leitura do parecer, após a leitura do parecer e após a discussão entre os deputados. Ontem à noite, o União Brasil decidiu expulsar Brazão dos quadros da sigla. Caso recente envolvendo parlamentar com mandato ocorreu em 2021, na prisão de Daniel Silveira, na esteira de inquérito do Supremo que apurava disseminação de notícias falsas, calúnias, ameaças e infrações contra a corte e seus ministros. Na ocasião, a Câmara manteve a prisão do então deputado federal com 364 votos favoráveis pela manutenção.