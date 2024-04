Viúvas de Marielle Franco e Anderson Gomes dizem que motivo do crime ainda precisa de resposta

As viúvas da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, assassinados em 2018 no Rio de Janeiro, afirmaram hoje que a motivação do crime precisa ser esclarecida após a prisão dos principais suspeitos.

A Polícia Federal prendeu hoje três suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Foram presos, sob acusação de mandantes, o deputado Chiquinho Brazão (União-RJ) e o seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Também foi preso o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio, sob suspeita de tentar proteger os mandantes.

"A motivação, para mim, é algo que ainda precisa ser melhor explicado. Acredito que quando tivermos acesso a todos os documentos poderemos chegar a uma conclusão", declarou, Monica Benicio, viúva de Marielle, em entrevista coletiva à imprensa na saída da sede da Polícia Federal no Rio.