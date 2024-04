União Brasil prepara expulsão de Chiquinho Brazão para se afastar de nova crise

O presidente do União Brasil, advogado Antonio Rueda, vai pedir a expulsão do deputado Chiquinho Brazão (União-RJ) do partido, informou a equipe do dirigente neste domingo, 24. O parlamentar foi preso por suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco.

A expulsão tem pouco efeito prático para Chiquinho, mas ajuda o União, que está em crise, a se afastar de outro problema envolvendo um de seus integrantes. A reunião da Comissão Executiva Nacional do partido para analisar o caso está marcada para terça-feira, 26.

O outro suspeito é o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Ambos foram alvo de operação da Polícia Federal.