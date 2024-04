STF convoca sessão virtual extraordinária para caso Marielle

O Supremo Tribunal Federal marcou uma sessão extraordinária para esta segunda-feira, 25, para que a Primeira Turma da Corte analise as medidas determinadas no inquérito sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros em 2019. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu na manhã deste domingo, 24, o deputado Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa, em fase da investigação sobre os 'autores intelectuais' dos homicídios.

A decisão assinada por Moraes passará por referendo em sessão virtual da Primeira Turma, com início à meia noite desta segunda, 25, e previsão de encerramento às 23h59 do mesmo dia. Além dos mandados de prisão, agentes da PF cumpriram doze mandados de busca e apreensão em endereços do Rio. Moraes também ordenou medidas como o bloqueio de bens de investigados, afastamento de funções públicas e cautelares diversas da prisão - uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, entrega de passaporte e suspensão de porte de armas.

Os outros alvos das medidas cautelares são: Erica de Andrade Almeida Araújo, esposa de Rivaldo; Giniton Lages, delegado de Polícia Civil e ex-chefe do departamento de homicídios do Rio; Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio; e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado. Todos serão submetidos à monitoramento eletrônico e tem de entregar seus passaportes à Justiça