Presidente do União Brasil quer expulsar Chiquinho Brazão do partido

Chiquinho, integrante do influente clã Brazão, é deputado federal do Rio de Janeiro pelo União Brasil Crédito: Mario Agra/Câmara dos Deputados

Presidente do União Brasil, o advogado Antonio de Rueda quer abrir processo disciplinar contra Chiquinho Brazão, preso neste domingo, 24, por mandar assassinar a vereadora Marielle Franco. O pedido, que será enviado à Comissão Executiva Nacional do partido, foi divulgado pela equipe do dirigente.

“Embora filiado ao União Brasil, o deputado federal Chiquinho Brazão já não mantinha relacionamento com o partido e havia pedido ao Tribunal Superior Eleitoral autorização para se desfiliar”, declarou o partido, em nota. A legenda revelou, ainda, que está marcada para terça-feira, 26, uma reunião com a Comissão. “O estatuto do Partido prevê a aplicação da sanção de expulsão com cancelamento de filiação partidária de forma cautelar em casos de gravidade e urgência”, detalhou a nota do União Brasil. Caso Marielle: seis anos depois, VEJA o que foi respondido e o que segue sem resposta

Ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Anielle Franco declarou, em publicação no X (antigo Twitter) que "hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos". "Agradeço o empenho da PF, do governo federal, do MP federal e estadual e do ministro Alexandre de Moraes. Estamos mais perto da Justiça", acrescentou.