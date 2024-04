Políticos se manifestam sobre prisão de suspeitos de mandar matar Marielle

A prisão dos suspeitos de mandar assassinar a vereadora do Rio Marielle Franco em março de 2018 provocou reações de governistas e oposicionistas desde os primeiros momentos da manhã deste domingo, 24.

Seis anos após o crime, que também resultou na morte do motorista Anderson Gomes, uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prendeu o deputado Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa.

A vereadora do Rio e viúva de Marielle, Monica Benício (PSOL), disse em entrevista coletiva na sede da Superintendência da PF no Rio que Barbosa ser apontado como um dos suspeitos mostra que a Polícia Civil não foi apenas falha, mas cúmplice do crime.