Lessa: Domingos Brazão disse que ex-chefe da Civil era 'carta branca' para matar Marielle

Apontado como chefe de um esquema 'estrutural' de corrupção na Delegacia de Homicídios do Rio, o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa fez uma 'exigência' durante o planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco, idealizado e encomendado pelos irmãos Brazão, segundo a Polícia Federal. Ele demandou que a parlamentar não fosse executada em trajeto de deslocamento de ou para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque a conotação política do homicídio seria evidenciada.

A informação foi revelada pelo ex-PM Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos que vitimaram Marielle e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Lessa narrou aos investigadores que ouviu a 'exigência' de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Segundo o delator, Domingos 'deixou bem claro que ele (Rivaldo) é a carta branca' para o crime'.

"Ele deixa bem claro que ele (Rivaldo) é a carta branca, que é muito melhor o pré-pago que acertar antes do crime né, você acerta antes o crime do que esperar um bote, foram os termos dele. É melhor pré-pago do que disputar um bote, porque o bote sai mais caro", narrou Lessa aos investigadores da Operação Murder Inc.