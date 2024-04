Irmãos Brazão infiltraram miliciano no Psol para espionar Marielle, disse Lessa

De acordo com o relatório do ministro, divulgado neste domingo, 24, Chiquinho e Domingos Brazão colocaram o miliciano Laerte Silva de Lima para levantar informações sobre a atuação de Marielle contra a expansão imobiliária da milícia na Zona Oeste do Rio.

O ex-policial militar Ronnie Lessa, executor da vereadora do Rio Marielle Franco (Psol), afirmou em delação premiada que o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ) e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão infiltraram um miliciano de Rio das Pedras (RJ), uma comunidade pobre da Barra da Tijuca, para monitorar a parlamentar em uma reunião do PSOL.

O relatório do magistrado cita também uma reunião que os irmãos Brazão tiveram com Lessa e Robson Calixto Fonseca, mais conhecido como "Peixe", que é assessor do TCE-RJ. No encontro, foi apresentada uma exigência do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que seria a de não assassinar a vereadora se ele estivesse saindo da Câmara Municipal do Rio.

"Dessa primeira reunião, extraem-se três pontos: os Irmãos Brazão infiltraram o nacional Laerte Silva de Lima nas fileiras do PSOL para levantamento interno de informações, o que resultou na indicação de que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. Foi apresentada aos sicários a proposta de recompensa pelo crime e estabelecida a única exigência, qual seja, a execução não poderia se originar da Câmara dos Vereadores", diz o trecho da decisão de Moraes.

Neste domingo, 24, Chiquinho e Domingos foram presos pela PF por serem considerados os mandantes da execução. Rinaldo Barbosa também foi preso por obstruir as investigações e participar do planejamento do crime. Já Robson Calixto Fonseca foi alvo de busca e apreensão e foi afastado das funções públicas por Moraes.