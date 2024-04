Gleisi: Prisão de mandante do assassinato de Marielle é marco na luta contra violência política

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a prisão preventiva de três suspeitos de mandar matar, em 2018, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes é um marco na luta contra a violência política e de gênero. Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal deflagrou na manhã deste domingo, 24, a Operação Murder Inc, que também realizou 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro relacionados ao crime.

Segundo apurou o Blog do Fausto Macedo, foram presos o deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Os três são suspeitos de serem os mandantes do crime. Quem autorizou a operação de prisão foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que assumiu recentemente o caso Marielle.

"Prisão dos suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle é um marco na luta contra a violência política e de gênero. Que sejam denunciados e julgados todos os envolvidos no crime, que também vitimou o Anderson. Trabalho sério da Polícia Federal, em sintonia com o Ministério Público e o STF, foi", escreveu Gleisi, no X (antigo Twitter).