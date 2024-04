O POVO News: Mauro Cid é preso após áudios vazados que comprometem delação sobre golpe

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha se os áudios vazados implicam no acordo de delação premiada que Mauro Cid fez com a Polícia Federal em 2023, visando deixar a cadeia . O tenente-coronel irá ao gabinete de Alexandre de Moraes para tentar salvar o acordo.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 22. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a prisão do ex-ajudante de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid. Nesta sexta-, Cid prestou depoimento a juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes sobre áudios vazados, nos quais ele ataca o ministro e a Polícia Federal.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o encontro do petista com ministros antes de decidir sobre sanção do projeto de lei que limita a "saidinha" de presos.



Além disso, o episódio explica a discussão em torno da proposta do Novo Ensino Médio. O relator do projeto, deputado Mendonça Filho (União-PE) retomou a carga horária de 2,4 mil horas para a formação geral básica, mas abriu exceção para aqueles que optarem por seguir formação técnica profissional. Para discutir sobre, o O POVO News conversa com o parlamentar.

A edição comenta sobre o reaparecimento da princesa Kate Middleton nesta sexta-feira, 22. Em um vídeo de pouco mais de dois minutos, Kate revelou que está fazendo um tratamento contra câncer. O anúncio foi transmitido pelas redes sociais após semanas de especulações sobre sua ausência em eventos sociais desde o Natal de 2023. Fazendo sessões de quimioterapia, a princesa pediu privacidade.