Mendonça admite briga com Camilo, mas diz que caso está superado

Relator do projeto do Novo Ensino Médio, o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil-PE) admitiu que houve briga com ministro da Educação, Camilo Santana (PT), mas que o caso já está superado. A explicação foi dada nesta sexta-feira, 22, em participação no programa O POVO News.

Segundo o parlamentar, "todos os aspectos do texto foram resolvidos". "Houve. O calor de discussão é normal. Uma matéria tão polêmica e cheia de aspectos muito especiais, mas eu tenho um enorme respeito, como sempre [tive], ao ministro Camilo Santana".

Em sua avaliação "não ficou nenhum arranhão nessa relação". "Pelo contrário, queremos, tanto eu como o ministro, o bem da educação em prol dos jovens e das crianças do nosso país", concluiu Mendonça.