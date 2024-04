Mauro Cid volta atrás, confirma o que disse em delação e nega coerção da PF

"Nunca houve induzimento às respostas. Nenhum membro da Polícia Federal o coagiu a fala algo que não teria acontecido", disse Cid, de acordo com a transcrição que consta da ata do depoimento, acesso pelo O Globo. A ata leva a assinatura de Cid e dos seus advogados.

O ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid , voltou atrás no que disse nos áudios em que criticava o ministro Alexandre de Moraes e alegava que tinha sido coagido pela Polícia Federal (PF) durante sua delação premiada . Antes de ser preso preventivamente nesta sexta-feira, 22, ele prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que tudo dito na delação foi feito de forma voluntária e que não foi induzido pela PF.

"Foi apenas um desabafo. Uma forma de expressar", diz ele, na transcrição. "Genérico, todo mundo acaba dizendo coisas que não eram para serem ditas", completou.

Ele explicou ainda o que quis dizer quando questionou que a PF já tinha uma "narrativa pronta". "Já tinham uma linha de investigação. O delegado disse que o ouviu por último para fechar o quebra-cabeça. [Que ele] entrou para corroborar". Todos foram presos, ouvidos e por último ele foi ouvido. Ele foi 'fechar' os buracos naquela linha de investigação", diz a transcrição do depoimento do tenente-coronel.

Mauro Cid fechou acordo de colaboração premiada após ter sido preso no âmbito do inquérito que apura fraudes em certificados de vacinação contra covid-19. Além do caso referente às vacinas, Cid cooperou também com o inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado que teria sido elaborada no alto escalão do governo Bolsonaro.

Como consta na legislação brasileira, delação premiada consiste em um acordo feito, na maioria das vezes, entre o Ministério Público, e um delator, que participa da ação criminosa como protagonista ou coautor. A negociação se dá a partir de um benefício oferecido ao indivíduo para que ele colabore com as investigações.