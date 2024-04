TSE nega recurso do PT que tentava reverter eleição suplementar de Alto Santo

Diante da anulação de 57,21% dos votos válidos para os cargos de vereador do município no pleito de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) determinou a convocação de nova eleição. O PT, no entanto, questionava que não teria sido respeitada a “retotalização dos votos com a consequente redistribuição das vagas”.

Além dos sete vereadores, a candidata a vereadora na época, Ana Paula Holanda (PDT), e os dois filiados do partido, Bianca Rodrigues Soares e José Cleison Rodrigues do Nascimento, foram condenados a oitos anos de inelegibilidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou nesta quinta-feira, 21, o recurso movido pelo PT que tentava reverter a eleição suplementar do município de Alto Santo , distante 246 quilômetros de Fortaleza. Um novo pleito foi convocado no ano passado após a cassação dos mandatos de sete dos 11 candidatos a vereador eleitos. Foi considerado que o PSD e o PDT lançaram candidaturas femininas fictícias para alcançar a cota de gênero.

Na eleição realizada no ano passado, dos 11 eleitos, 8 são os mesmos que já haviam sido eleitos em 2020 para a Câmara Municipal. As maiores bancadas são do PDT e do PP, cada um com quatro parlamentares. O PSD, partido pelo qual o prefeito Joeni Holanda se elegeu, ficou com dois vereadores. O PT elegeu um, a mesma quantidade que em 2022. Sem a realização da nova eleição, o partido ficaria com três vagas, já que os suplentes estavam atuando até o pleito.



Ao analisar o caso, o ministro Raul de Araújo, relator do processo, apontou que os votos para os candidatos do PDT e do PSD, juntos, somavam mais da metade do eleitorado do local, o que força, conforme a legislação, uma nova eleição.

O ministro ressaltou, também, que este já é um entendimento da Corte Superior Eleitoral e que não há violação ao princípio da anualidade eleitoral. “A determinação de nova eleição proporcional impõe a renovação integral do pleito, visto que cada cidadão tem direito a um voto e todos os votos possuem o mesmo peso na formação da vontade política, independentemente de condição socioeconômica, educação, gênero, raça ou qualquer outra característica do eleitor”, explicou, ao negar provimento ao recurso especial.